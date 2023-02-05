العراق.. 100 يوم على حكومة السودانيّ

2023/02/05 | 14:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نقلا عن الحرة في أوّل لقاء تلفزيوني مع قناة عراقيّة منذ تولّيه منصب رئيس مجلس الوزراء، وبعد اقتراب الـ100 يوم على تشكيل الحكومة، ظَهَرَ محمد شياع السوداني بابتسامةِ الواثق مِن حديثه، مُعلّقاً على أزمةِ ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، بِطمأنةِ المواطن ونصيحته بـ”عَدَمِ اقتناء الدولار، فالدينار العراقيّ هو الأقوى”! لكن في اليوم …

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