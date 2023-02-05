نتنياهو: توصلت إلى تسوية مع الرئيس الروسي حول المصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط

2023/02/05 | 14:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه “توصل إلى تسوية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول المصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط”.وأضاف نتنياهو لقناة LCI الفرنسية، “أن إيران تريد تشكيل “جيش” خاص، ونشره في سوريا بالقرب من الحدود الإسرائيلية، منوها … Readmore

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