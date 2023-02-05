2023/02/05 | 14:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تكليف باسم العوادي، متحدثاً باسم الحكومة.وقال المكتب في بيان: “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يكلف باسم العوادي بمهام المتحدث الرسمي للحكومة”.وأضاف أن القرار جاء “استمراراً لنهج التواصل البنّاء … Readmore

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