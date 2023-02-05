2023/02/05 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية من الرئيس الصومالي

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 5 شباط 2023 في قصر بغداد، سفير جمهورية الصومال لدى العراق السيد ليبان شيخ محمود .

و في مستهل اللقاء نقل السفير محمود دعوة رسمية إلى فخامة الرئيس من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة الصومال، فضلاً عن تحياته وشكره لمواقف العراق الإيجابية دائما مع الصومال الشقيق ، وتمنيات الرئيس الصومالي بأن يُعاد افتتاح السفارة العراقية في مقاديشو، مشيراً إلى عمق علاقات الأخوة والتعاون المشترك ورغبة بلاده في تعزيزها بمختلف الميادين.

وحمّل السيد الرئيس السفير الصومالي تحياته إلى الرئيس حسن الشيخ المحمود، مؤكداً تقدير فخامته للعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة تطويرها سيما في المجالات الزراعية والتجارية والثروة الحيوانية لما فيه مصلحة الشعبين الصومالي والعراقي.

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