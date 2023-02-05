2023/02/05 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بالوثيقة..



السوداني يوجه ببناء 90 ألف وحدة سكنية في مدينة الصدر

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