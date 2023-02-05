2023/02/05 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، اطلاق سراح 91 حدثا خلال ‏شهر كانون الثاني لعــام 2023.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "العدد الكلي للمفرج عنهم خلال شهر كانون الثاني 91 بينهم 31 حدثاً موقوفا تم الإفراج عنه، و39 تخلية بعد قضاء مدة المحكومية، و19 بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية، فضلا عن 2 اخلاء السبيل".

وأضاف البيان " كما تتابع دائرة اصلاح الاحداث بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصاً ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎ ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تعلن إطلاق سراح (91) حدثاً لشهر ‏كانون الثاني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تعلن إطلاق سراح (91) حدثاً لشهر ‏كانون الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).