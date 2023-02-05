الزوراء يسجل لاعبين جديدين ويشكو محترفه البرازيلي لعدم عودته

2023/02/05 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح نادي الزوراء الرياضي في تسجيل لاعبيه الجديدين اليمني عمر الداحي والسوري علي بشماني لدى اتحاد الكرة.وقال مدير فريق الزوراء عبد الكريم عبد الرزاق لـ”ايرث نيوز” إن “نادي الزوراء سجل لاعبيه الجديدين اليمني عمر الداحي والسوري علي بشماني رسمياً لدى اتحاد الكرة”.وأضاف “اللاعبان سيصلان يوم الثلاثاء المقبل للانخراط بالتدريبات تمهيداً للانضمام لقائمة الفريق […]

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