2023/02/05 | 14:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ثمن رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، الاحد، 5 شباط، 2023، دور...

ظهرت المقالة السيسي يتلقي مؤيد اللامي ويشيد بالعلاقات العراقية المصرية أولاً على المسلة.

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