هذه الأطعمة تعزز من صحة الدماغ مع التقدم في العمر..ما هي؟

2023/02/05 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تقدمنا في العمر، يمكن أن تصبح أدمغتنا أقل حدة.لكن يمكننا تحسين فرصنا في الحفاظ على صحة الدماغ عن طريق إضافة الأطعمة الصحية إلى نظامنا الغذائي.ما هي الأطعمة التي يمكننا تناولها للحفاظ على صحة الدماغ؟

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