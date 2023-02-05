المالية النيابية: موازنة 2023 ستصل الى البرلمان الاسبوع الجاري وإنتهاء ازمة الدولار

2023/02/05 | 14:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، ترقب وصول موازنة العام الجاري نهاية الأسبوع الجاري، مبينة ان الموازنة ستنهي ازمة المضاربة بالدولار وسترفع من قيمة الدينار.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان “الحكومة عازمة على ارسال الموازنة خلال … Readmore

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