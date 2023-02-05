2023/02/05 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت البحرية البرازيلية إنها أغرقت حاملة طائرات خرجت من الخدمة في المحيط الأطلسي، قبالة ساحلها الشمالي الشرقي، رغم تحذيرات دعاة حماية البيئة من أن السفينة الصدئة التي صنعتها فرنسا في الستينيات ستلوث البحر وسلسلة الغذاء البحرية، وفق رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عبورها الأطلسي.. البرازيل تغرق حاملة طائرات فرنسية قبالة سواحلها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عبورها الأطلسي.. البرازيل تغرق حاملة طائرات فرنسية قبالة سواحلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).