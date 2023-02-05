غداً.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة في بغداد والمحافظات الشمالية

2023/02/05 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت المتنبئ الجوي إسراء عمر، اليوم الاحد، عن حالة الطقس للايام القادمة، فيما اشارت الى سقوط الأمطار يوم غد الاثنين في العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية".وقالت عمر لـ (بغداد اليوم)، إن "المحافظات الشمالية سيستمر تساقط الأمطار والثلوج فيها حتى نهاية الأربعاء فيما سيكون يوم الخميس مستقرا من ناحية درجات الحرارة وعدم وجود أي امطار في العاصمة بغداد وجميع المحافظات".

واضافت أن "درجات الحرارة ستكون مستقرة بالرغم من ان الأجواء ستكون بطبيعتها باردة لكن الانخفاض بدرجة وبدرجتين سيكون مستمر حتى يوم الخميس المقبل".

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