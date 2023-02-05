مصرع شخصين بحريق في مبنى بقضاء ابي الخصيب بالبصرة

2023/02/05 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع شخصين اثنين بحريق اندلع في مبنى بقضاء ابي الخصيب بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "حريقا اندلع، اليوم الاحد، في مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى الى انهيار سياج أحد طوابق المبنى الواقع في منطقة ثويني بأبي الخصيب في البصرة".

وأضاف أن "الحادث اسفر عن مصرع شخصين اثنين، فيما هرعت فرق الدفاع المدني الى الموقع"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تحرير: أ.غ

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