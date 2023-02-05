ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة هازارد

2023/02/05 | 15:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف ريال مدريد الإسباني تفاصيل الإصابة التي تعرض لها النجم البلجيكي إدين هازارد، وذلك قبل أقل من 3 أيام من مواجهة الأهلي المصري لحساب نصف نهائي كأس العالم للأندية.وقال النادي […]

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