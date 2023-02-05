القاضي حنون يؤكد: 2023 سيكون “عام حصاد الأموال”

2023/02/05 | 15:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد، أنَّ 2023 سيكون “عام حصاد الأموال” والعمل بكلِّ قوَّةٍ واقتدارٍ لاسترداد الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة.وحث القاضي حيدر حنون، خلال […]

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