وزيرة المالية تكشف تفاصيل عن برنامج اصلاح الادارة المالية

2023/02/05 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزيرة المالية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حل تنفيذ برنامج اصلاح الادارة المالية العامة IFMIS مع فريق البنك الدولي.

وذكرت وزارة المالية في بيان أن “وزير المالية طيف سامي عقدت، اليوم، إجتماع مشترك مع فريق البنك الدولي واعضاء اللجنة التوجيهية الخاصة بتنفيذ مشروع نظام الإدارة المالية العامة IFMIS، بحضور عدد من المدراء العامين للدوائر المعنية بمشروع (أفمِس)”، مبينة ان “الإجتماع ناقش المخرجات المصادق عليها خلال الفترة السابقة، واستعراض المراحل القادمة لتنفيذ المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة والكُلف المرصودة ، فضلا عن بحث مدى إستجابة النظام مع باقي الأنظمة الفرعية مثل إعداد الموازنة الاتحادية وأنظمة المشتريات والمدفوعات والأصول الثابتة ونظام الرواتب ونظام الإيرادات والادارة النقدية”.

وتابعت ان “الوزيرة استمعت الى عرض تفصيلي حول تصميم وتنفيذ المراحل القادمة للمشروع (أفمِس)، وعلاقته المباشرة بنظام حساب الخزينة الموحد (tsa)، على النحو الذي يلائم طبيعة النظام المالي والمحاسبي في العراق، فضلا عن مايقدمه تطبيق النظام من مزايا الإستخدام الأمثل للموارد النقدية للدولة”.

واكدت الوزيرة ان “الفوائد الأساسية من النظام هي قدرته على تحسين التقارير المالية والإدارية وهيكل حسابات شامل للحكومة الاتحادية وتوحيد هيكل الحسابات لدى الهيئات المستقلة، إضافة الى إصدار التقارير وفقاً للإحصائيات المالية الحكومية ووضع أسس الحسابات اللامركزية في الوزارات الإتحادية، واعتماد نظام معلوماتي محاسبي معترف به دولياً ونظام معلوماتي على أحدث مستوى دولي من الناحية الفنية والعلمية وتحسين عمليات المراقبة والتدقيق ، فضلا عن تحسين إدارة الإيرادات والمصروفات والنقد والتدفقات النقدية وحسابات الرواتب ومتابعة حسابات تكاليف المشاريع”.

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