وزير الصناعة يوجه بحسم ملف رواتب متقاعدي الوزارة

2023/02/05 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الصناعة خالد بتّال، اليوم الأحد، بالإسراع في حسم ملف رواتب المُتقاعدين من مُوظفي شركات الوزارة كونها حق مشروع في ضوء حصول مُوافقة مجلس الوزراء على تمشية مُعاملات المُتقاعدين.وقالت […]

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