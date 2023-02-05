الرشيد يوجه باستقبال معاملات القروض بعد ايقافها لشهرين

2023/02/05 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

وجه مصرف الرشيد الحكومي، الأحد، فروعه باستقبال معاملات القروض، بعد ايقافها في وقت سابق.

ودعا المصرف في بيان "المواطنين الراغبين بالحصول على الخدمات المصرفية الى مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات لتقديم طلباتهم وترويج المعاملة".

واوضح ان "السلف الالكترونية سيتم إطلاقها لاحقا"، مبينا أن ذلك "يشمل جميع القطاعات بعد إطلاق الخطة الائتمانية لعام 2023".

وكان مصرف الرشيد، اعلن يوم الخميس (1 / 12 / 2022) ايقاف منح الائتمان بكافة انواعه (السلف والقروض).

وأوضح، ان "قرار الإيقاف جاء لأغراض التطبيق السنوي على أن يتم استئناف العمل بداية العام المقبل".

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