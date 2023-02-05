المالية النيابية تكشف أسباب تأخر ارسال موازنة 2023

2023/02/05 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أسباب تأخر ارسال مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2023 الى مجلس النواب، مشيرة الى وجود مباحثات لتغيير سعر صرف الدولار بمشروع القانون.





وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية أخرت ارسال مشروع قانون موازنة 2023 الى مجلس النواب بسبب تذبذب اسعار صرف الدولار في السوق المحلي، مع وجود مناقشات لتغيير سعر الصرف في قانون الموازنة".

وبين كوجر أن "إجراءات الحكومة وكذلك البنك المركزي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار في السوق المحلي بشكل تدريجي"، موضحا أن "العودة للسعر الطبيعي والرسمي يحتاج الى مزيد من القرارات، وهناك حزمة قرارات سيصدرها البنك المركزي قريباً".

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز الـ 170 ألف دينار لكل 100 دولار.

تحرير: أ.غ

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