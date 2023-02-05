الدفاع الروسية: تصفية 400 جندي اوكراني واسقاط مسيرتين في دونيتسك

2023/02/05 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، التقدم والسيطرة على مواقع مهمة في محور دونيتسك وتصفية 400 جندي أوكراني وإسقاط مسيرتين واعتراض العديد من الصواريخ في مناطق متفرقةمن اوكرانيا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن "القوات الروسية في محور كوبيانسك، دمرت وحدات من الألوية الميكانيكية الأوكرانية 14 و92 في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا وبيريستوفوي في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبة".

وأضاف أنه "في المحور ذاته تم إيقاف أنشطة 6 مجموعات تخريب واستطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وتصفية ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا وتدمير عتادهم العسكري وأسلحتهم بمناطق غريانيكوفك، وليمان بيرفي وكوتلياروفكا في منطقة خاركوف، وكذلك غابة بوبوف في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وتابع "وفي محور كراسني ليمانسك، تم استهداف وتدمير وحدات من الفرقة 25 المحمولة جوا و 71 و 95 من الألوية الهجومية واللواء السابع والعشرون للحرس الوطني في مناطق نوفوسادوفوي، يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ستيلماغوفكا، تشيرفونايا ديبروفا جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي، وتم تدمير أكثر من 120 جنديا أوكرانيا".

وأوضح ان " القوات الروسية هزمت وحدات الألوية الميكانيكية 110 و35 و36 التابعة للقوات الأوكرانية، فضلا عن لواء الدفاع الإقليمي 118 في مناطق سبورنو وأفدييفكا وكراسنوغوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تصفية أكثر من 115 جنديا أوكرانيا، فضلا عن مدفع هاوتزر D-20 ومدافع هاوتزر D-30 في مناطق ياسنوبرودوفكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ولفت البيان الى أن "محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، شهدت تصفية أكثر من 130 جنديا أوكرانيا من اللواء الآلي 72 للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية واللواء 110 للدفاع الإقليمي في منطقة نوفودوروفكا بمنطقة زاباروجيه، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika وD-30 وD-20 في زاباروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية، فضلا عن تدمير مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية أوغلدار".

في محور خيرسون، تم تدمير مدفع هاوتزر D-30 ومدفع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya في كاشكاروفكا ودنيبروفسكي في منطقة خيرسون ، وإسقاط مسيرتين أوكرانيتيتن في مناطق مستوطنات يغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وأليوشكا في منطقة خيرسون ، فضلا عن إسقاط 11 صاروخا من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة Uragan و HIMARS في منطقة جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيه"، وفقا لبيان الدفاع الروسية.

المصدر: روسيا اليوم

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