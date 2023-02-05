إصابة كورتوا في إحماء ريال مدريد

2023/02/05 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعات

تلقى الجهاز الفني لريال مدريد، بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الاحد، ضربة موجعة، قبل مواجهة نظيره ريال مايوركا.ويلتقي الفريقان عصر اليوم ضمن منافسات الجولة 20 من الليجا، في معقل ريال مايوركا: ملعب إيبيروستار.واشتكى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من آلام عضلية خلال إجراء عمليات الإحماء، وغادر أرض الملعب لإجراء فحص طبي.وأعلن الميرنجي أن الحارس الأوكراني أندري لونين سيكون بديلا لكورتوا في مباراة اليوم.وكان مدرب الريال كارلو أنشيلوتي قد أعلن عن التشكيل الأساسي للملكي، لمباراة مايوركا، الذي غاب عنه ثنائي وسط الملعب المخضرم لوكا مودريتش وتوني كروس، إذ قرر الفني الإيطالي الاحتفاظ بهما على مقاعد البدلاء.ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة، وبفارق 5 نقاط خلف غريمه المتصدر برشلونة.وأعلن ريال مدريد عن إصابات عدة بين صفوفه في الأيام القليلة الماضية، آخرها البلجيكي إدين هازارد وكريم بنزيما وفيرلاند ميندي وإيدر ميليتاو.

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