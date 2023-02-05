صحيفة: واشنطن تبحث إرسال صواريخ لقواتها في اليابان

2023/02/05 | 16:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تبحث الولايات المتحدة إرسال صواريخ إرسال صواريخ متوسطة المدى إلى قواتها المتواجدة في اليابان، وذلك وفقا لوسائل إعلام يابانية.وذكرت صحيفة “سانكي” اليابانية أن واشنطن اقترحت نشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان في إطار خطة لتعزيز الدفاعات في مواجهة الصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي، وذلك نقلا عن مصادر لم تحددها.وأضاف المصدر […]

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