إغلاق البورصة.. ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكردستان

2023/02/05 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كردستان.

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 165500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 163300 دينار عراقي لكل 100 دولار.

واشار المصدر الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 167000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 164000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 166250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 166150 دينارا مقابل 100 دولار.

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