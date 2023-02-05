الصحة تعلن عن فتح باب التقديم للدراسات العليا (البورد العربي)

2023/02/05 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة اليوم الاحد ،عن فتح باب التقديم للدراسات العليا ( البورد العربي ) للملاكات الطبية ( الاطباء ) للعام الدراسي 2023 – 2024 .وافاد مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد في وزارة الصحة توفيق وليد توفيق، في بيان صحفي انه “تم اعداد الية للترشيح من قبل الدوائر والمتضمنة تشكيل لجنة لدراسة الترشيح الى البورد العربي في كل دائرة صحة , وان اخر موعد لاستلام الطلبات وخلاصات الخدمة في الدوائر يوم الخميس الموافق 2/ 3/ 2023 بعدها يتم رفع الطلبات الى دائرة التخطيط في مركز الوزارة عن طريق البوابة الالكترونية للفترة من تاريخ الاعمام لغاية يوم الخميس الموافق 2023/3/16 واخر موعد لاستلام خلاصات الخدمة في دائرة التخطيط يوم الخميس الموافق 23 / 3 / 2023 “.

واشار توفيق الى ان “المتقدم لدراسة البورد العربي يخضع لكافة شروط وضوابط التقديم لدراسة البورد للعام الدراسي 2023 – 2024 “، مبينا ان من شروط التقديم للدراسة ان لايزيد عمر المتقدم عن (45) سنة للاختصاصات العامة و( 50 ) سنة للاختصاصات الدقيقة , وان يكون قد اكمل سنتين خدمة فعلية ( بعد اخر شهادة ) ولغاية 1/10/2023 وان يحصل على عدم ممانعة الوزارة – دائرة التخطيط وتنمية الموارد وبخلافه يعتبر القبول لاغيا”.

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