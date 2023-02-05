العراق.. وزير الداخلية يعلق على حق التظاهرات وضرورة تأمينها..بشرط

2023/02/05 | 16:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، مساء السبت، أن "التظاهرات حق كفله الدستور العراقي ويجب تأمين أي تظاهرة مرخصة".

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