السعودية تحذر بشأن إمدادات الطاقة.. وتكشف

2023/02/05 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، السبت، من مغبة أن تؤدي العقوبات وتراجع الاستثمارات إلى نقص إمدادات الطاقة في المستقبل.

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