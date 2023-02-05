2023/02/05 | 16:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KcKd9AFMX4c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هشام الذهبي: هناك قوانين محددة داخل البيت العراقي منها عدم اقتناء المبايل قبل سن الـ 15 عام | مواقف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هشام الذهبي: هناك قوانين محددة داخل البيت العراقي منها عدم اقتناء المبايل قبل سن الـ 15 عام | مواقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).