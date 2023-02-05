2023/02/05 | 16:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هشام الذهبي: هناك قوانين محددة داخل البيت العراقي منها عدم اقتناء المبايل قبل سن الـ 15 عام | مواقف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KcKd9AFMX4c
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هشام الذهبي: هناك قوانين محددة داخل البيت العراقي منها عدم اقتناء المبايل قبل سن الـ 15 عام | مواقف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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