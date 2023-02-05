الأردن توقف استيراد الأعلاف من العراق بسبب

2023/02/05 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الزراعة الاردنية اليوم الأحد، تعليق استيراد الأعلاف الخشنة المستوردة من العراق بشكل مؤقت، وذلك عقب إغلاق أسواق المواشي في المحافظات لمدة 14 يوما بعد رصد إصابات جديدة بفيروس الحمى القلاعية.

وقالت وزارة الزراعة في بيان تناقلته وسائل اعلام اردنية، وتابعته "بغداد اليوم"، إنها تتواصل مع الشركات المصنعة للقاحات البيطرية لتوفير اللقاح الذي يغطي العترة الجديدة لفيروس الحمى القلاعية.

وكانت وزارة الزراعة، قالت إنها عملت على توزيع وتحصين 4 ملايين رأس من الأغنام والأبقار ضمن حملة التحصين الوطنية لمرض الحمى القلاعية، قائله، إنّ المطعوم السابق "أثبت نجاحه"، وفقا للناطق باسم الوزارة، لورنس المجالي.

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