الخميس.. السوداني يزور الامارات حاملًا 3 ملفات

2023/02/05 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيتوجه الى دولة الإمارات العربية المتحدة الخميس المقبل، استجابة لدعوة رسمية تسلمها يوم امس.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سوف يتوجه على رأس وفد وزاري الى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس المقبل، بناء على دعوة رسمية وُجهت له".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "السوداني سيبحث خلال زيارته دولة الإمارات العربية المتحدة ملف الاقتصاد والاستثمار، إضافة الى ملفات الطاقة المتعلقة بالغاز والنفط، مع ملف تعزيز الامن المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدولتين".

وتسلم السوداني يوم امس السبت، رسالة خطية من رئيس دولة الامارات محمد بن زايد ال نهيان، خلال استقباله وزير العدل الاماراتي يوم امس السبت

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