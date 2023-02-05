مكتب السيستاني ينفي طلب المرجعية بمنع مغادرة الحيدري قم والمجيء للعراق (وثيقة)

2023/02/05 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى مكتب المرجع الديني الأعلى السيستاني طلب المرجعية العليا بمنع مغادرة كمال الحيدري مدينة قم في إيران والمجيء للعراق.

وأشار جواب مكتب السيستاني إلى استفتاء بخصوص ذلك إلى أن "المرجعية العليا لم تطلب ما ذكر أبداً وليس من منهجها مثل ذلك في حالٍ من الأحوال".

وكان الحساب الرسمي للمرجع كمال الحيدري، قد نشر في يناير الماضي، مانصه أنه "مع شديد الأسف قامت السلطات الإيرانية قبل أيام بسحب جواز السيد كمال الحيدري‬⁩ ومنعه من السفر".

واضاف أنه "ومنذ أكثر من سنتين قامت إيران وبضغط من المراجع الدينية والحوزة العلمية بقم والنجف بفرض الإقامة الجبرية فكريا عليه ومنعوه من مزاولة دروسه ونشاطاته العلمية بل تم منعه حتى من التواصل الاجتماعي".

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