2023/02/05 | 16:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كان المنطاد الصيني الشغل الشاغل للأميركيين منذ دخوله أجواء بلادهم، قبل...

ظهرت المقالة هل استفادت الصين من المنطاد قبل إسقاطه في أمريكا أولاً على المسلة.

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