الفيفا تهنئ رونالدو: أفضل اللاعبين بتاريخ كرة القدم

2023/02/05 | 16:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على تهنئة النجم البرتغالي كريستيانو...

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