2023/02/05 | 17:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K_vl50M2dNo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يكلف باسم العوادي متحدثا رسميا باسم الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يكلف باسم العوادي متحدثا رسميا باسم الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).