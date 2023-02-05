العقوبات الغربية على منتجات النفط الروسي تنعكس سلبا على مادة هامة لألمانيا

2023/02/05 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام ألمانية إن فرض سقف على أسعار المنتجات النفطية الروسية يهدد ألمانيا بارتفاع سعر وقود الديزل.وحظر الاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم الأحد 5 فبراير استيراد المنتجات النفطية الروسية لفترة انتقالية مدتها 55 يوما، كما حددت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع سقوفا سعرية لهذه المنتجات.يقول موقع RND إن هذه الخطوة تنطوي على خطر …

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