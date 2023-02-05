السنغال تقضي على حلم الجزائر في الفوز بكأس إفريقيا للمحليين “شان 2022”

2023/02/05 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج المنتخب السنغالي بلقب البطولة الإفريقية للاعبين المحليين “شان الجزائر 2022″، بفوزه على نظيره الجزائري بركلات الترجيح (5-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت.ونجح منتخب “محاربي الصحراء” في حسم نتيجة المباراة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح (5-4) على أرضية ملعب “نيلسون مانديلا” بمدينة براقي الجزائرية.رفع منتخب السنغال كأس البطولة للمرة الأولى في …

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