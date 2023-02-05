واشنطن: الديمقراطيون يعدلون الجدول الزمني للانتخابات التمهيدية

2023/02/05 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلادلفيا – (أ ف ب) أقرت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأحد رسمياً تعديلاً واسعاً لمواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب، اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيستفيد منه في حال ترشحه لولاية ثانية.ووافقت اللجنة على اقتراح يسمح لكارولينا الجنوبية ببدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي العام المقبل، وهو تغيير يمنح وزناً أكبر للأمريكيين من أصل إفريقي في …

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