بعد كلام بوتين.. أوكرانيا: لن نستهدف أراضي روسيا بالأسلحة بعيدة المدى

2023/02/05 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الأوكراني، الأحد، أنّ الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، بل المناطق المحتلة فقط.

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