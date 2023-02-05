الدفاع تصدر بياناً بشأن ظهور ضابط وهو يتلفظ بكلمات غير أخلاقية

2023/02/05 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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توضيح

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مما لاشك فيه أن البطولة والشجاعة التي اتسم بها الجيش العراقي الباسل كانت ومازالت محط اهتمام وتقدير عاليين لدى الجميع، وأن التصرفات الفردية لا تحسب على المؤسسة العسكرية وسياقاتها الرسمية والمهنية، إذ تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لأحد الضباط وهو يتلفظ بكلمات غير أخلاقية وغير قانونية ولاتمت للعمل الأمني العسكري بأية صلة،

وعليه اتخذت الجهات المختصة في وزارة الدفاع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وعملت على إيداعه التوقيف وفق احكام المادة (4 إرهاب) وسيحال الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القوانين العسكرية.

وزارة الدفاع العراقية

5 شباط 2023

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