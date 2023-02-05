الإطار: السوداني يتحرك بلا توقف وحل أزمة الدولار قريب جدًا - عاجل

2023/02/05 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، اليوم الأحد، ان حل ازمة ارتفاع الدولار في السوق المحلي سيكون قريباً جداً، مشيرا الى ان السوداني يتحرك بلا توقف.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم) ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتحرك بلا توقف وهو عازم على حل ازمة ارتفاع الدولار في السوق المحلي"، مبينا أن "هناك قرارات وإجراءات حكومية جديدة مرتقبة من أجل حل هذه الازمة في السرعة الممكنة".

وبين الفتلاوي ان "حل ازمة ارتفاع الدولار في السوق المحلي سيكون قريب جداً، مع وجود إصرار وعزم حكومي لايجاد حلول، تسهم في تقوية الدينار العراقي مقابل الدولار"، مشير إلى أن "السوداني عازم على قطع جميع طرق تهريب العملة".

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