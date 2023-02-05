الدفاع توقف ضابطاً بالمادة “4 ارهاب” بسبب مقطع فيديو

2023/02/05 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الدفاع ، اليوم الاحد، بياناً بشأن ظهور ضابط وهو يتلفظ بكلمات غير أخلاقية.

وقالت الوزارة في بيان “مما لاشك فيه أن البطولة والشجاعة التي اتسم بها الجيش العراقي الباسل كانت ومازالت محط اهتمام وتقدير عاليين لدى الجميع، وأن التصرفات الفردية لا تحسب على المؤسسة العسكرية وسياقاتها الرسمية والمهنية”.

واضاف البيان ” تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لأحد الضباط وهو يتلفظ بكلمات غير أخلاقية وغير قانونية ولاتمت للعمل الأمني العسكري بأية صلة”.

ولفتت الى انه “اتخذت الجهات المختصة في وزارة الدفاع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وعملت على إيداعه التوقيف وفق احكام المادة (4 إرهاب) وسيحال الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القوانين العسكرية”.

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