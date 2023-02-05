2023/02/05 | 17:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني ، الاحد، انتشال جثتين واخماد حادث حريق نشب بمنزل في البصرة.

وقالت المديرية في بيان ان “فرق الدفاع المدني تنتشل جثتين وتخمد حادث حريق نشب بمنزل في البصرة”.

وكان مصدر امني افاد في وقت سابق بان “مواطنيين اثنين لقيا مصرعهما نتيجة اندلاع حادث حريق داخل دار سكني مكون من 3 طوابق، أدى إلى انهيار سياج الطابق الثالث وسقوطه على الساكنين ضمن قضاء ابي الخصيب في البصرة”.

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