2023/02/05 | 18:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الدفاع، الاحد، القبض على ضابط تلفظ بكلمات غير أخلاقية...

ظهرت المقالة الدفاع توقيف ضابطا تلفظ بكلمات غير أخلاقية: سيحال الى القضاء أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع توقيف ضابطا تلفظ بكلمات غير أخلاقية: سيحال الى القضاء) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع توقيف ضابطا تلفظ بكلمات غير أخلاقية: سيحال الى القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).