2023/02/05 | 18:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: بيان ••••• إستجابة إلى مطالب المتظاهرين من السجناء السياسيين، الذين جرى...

ظهرت المقالة السوداني يطلق الرواتب الموقوفة الخاصة بالمتظاهرين من السجناء السياسيين أولاً على المسلة.

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