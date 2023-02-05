الأمير فيصل بن فرحان يلتقي في الكويت ولي عهد الكويت ووزير الخارجية.. ماذا بحثوا؟

2023/02/05 | 18:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، الأحد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير خارجية الكويت.

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