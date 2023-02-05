2023/02/05 | 18:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، إيقاف ضابط وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ بعد تلفظه بكلمات "غير أخلاقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلفظ بكلمات غير اخلاقية.. الدفاع توقف ضابطاً وفق المادة 4 إرهاب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلفظ بكلمات غير اخلاقية.. الدفاع توقف ضابطاً وفق المادة 4 إرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).