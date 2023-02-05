قائممقام الرمادي: لا يوجد أي

2023/02/05 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الأنبار

نفى قائممقام الرمادي إبراهيم العوسج، اليوم الأحد، وجود أي "ملهى" افتتح في المدينة.

وقال العوسج في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "بعض المواقع الالكترونية تداولت خبر افتتاح ( ملهى ) ليلي في مدينة الرمادي وكانت هناك اعتراضات كثيرة مثلما كان هناك مؤيدون لذلك، لكننا نود ان نوضح، أنه لا يوجد اي ملهى ليلي تم افتتاحه لا هذا اليوم ولا غداً".

وبين ان "ما ورد من منشورات تفتقد للدقة والمصداقية".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده افتتاح "ملهى" ليلي في إحدى مناطق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، حيث لاقى الخبر استهجان واستنكار الأوساط الشعبية.

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