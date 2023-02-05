بالوثيقة.. السوداني يقترح على البرلمان إقالة محافظ الديوانية

2023/02/05 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاحد، البرلمان العراقي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب السوداني وموجهة الى رئاسة البرلمان واطلعت عليها "بغداد اليوم"، فان التوصية باقالة الشعلان جاءت مقترنة بنتائج محضر لجنة التقييم لعمل المحافظين.

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