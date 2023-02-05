قبل مواجهة الأهلي المصري.. ريال مدريد يسقط و

2023/02/05 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل ريال مدريد، حامل اللقب، عروضه المهتزة وخسر صفر-1 أمام ريال مايوركا، ودفع ثمن إهدار ركلة جزاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني، الأحد، في مباراته الأخيرة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

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