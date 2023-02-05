2023/02/05 | 18:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور ناصر الكناني، ان 90 بالمئة من الإيرادات النفطية يتم تهريبها الى خارج البلاد من خلال الحوالات السوداء للحصول على سلع وبضائع مختلفة.

وقال الكناني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة تسعى لتخفيض سعر صرف الدولار، ولكن الموضوع اكبر من حجمها خصوصا ان هناك مشاكل تتعلق بتهريب العملة والحوالات السوداء، حيث ان الكثير من الاستيرادات المتعلقة بالالبسة والأجهزة الكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات والمواد المنزلية فأنها جميعا تدخل العراق من خلال الحوالات السوداء، أي من خلال مبالغ تخرج من البلد بشكل غير رسمي”.

وأضاف ان “هناك نحو 60 مليار دولار تخرج من العراق سنويا و90 بالمئة من هذا المبلغ هو حوالات سوداء، في حين ان المبالغ التي تخرج من الدولة لصالح وزارة التجارة وشركة كيماديا فأنها تفتح اعتمادات رسمية بمبلغ لايتجاوز مليار دولار”.

وبين ان “90 بالمئة من الإيرادات النفطية تذهب خارج العراق من خلال التهريب والمتاجرة واستيراد البضائع من خلال الحوالات السوداء، وبالتالي فأن ملف الدولار يحتاج الى إجراءات كبيرة من اجل السيطرة عليه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكناني: 90 بالمئة من الإيرادات النفطية يتم تهريبها من خلال الحوالات السوداء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكناني: 90 بالمئة من الإيرادات النفطية يتم تهريبها من خلال الحوالات السوداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).