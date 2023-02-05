“مايوركا” تطيح بريال مدريد في الدوري الاسباني

2023/02/05 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تلقى ريال مدريد، الهزيمة الثالثة له بالخسارة بنتيجة (0-1) خلال مواجهة نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الليجا، في معقل الأخير ملعب “إيبيروستار”.وسجل هدف مايوركا، […]

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